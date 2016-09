"Wichtig ist vor allem, dass wir den neuen Zyklus besser begonnen haben als vor zwei Jahren. Aber wir haben erst eines von zehn schwierigen Spielen gewonnen", sagte Petkovic am Dienstag nach dem 2:0-Sieg gegen Portugal in Basel.

Die mit sieben Bundesliga-Spielern aufgelaufenen Schweizer kamen durch den Schalker Neuzugang Breel Embolo (23. Minute) und den Leverkusener Admir Mehmedi (30.) zu ihren Toren. "Wir haben in ganz Europa Schlagzeilen gemacht, weil wir einen großen Favoriten besiegt haben", sagte Petkovic nach dem ersten Erfolg in der Qualifikationsgruppe B für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland.