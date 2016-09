„Mit einem Auswärtsspiel in Norwegen zu starten, ist nicht das Angenehmste“, sagte Thomas Müller, „da werden uns die Punkte nicht geschenkt werden. Ich erwarte ein enges Spiel, eine schwierige Aufgabe im ersten Pflichtspiel der Saison mit der Nationalelf.“ Und damit sprach der Bayern-Profi schon mehrere Punkte an. Es ist nach nur wenigen Wochen Vorbereitung – und die meisten EM-Fahrer sind noch im Aufbautraining – für viele Spieler eine Art Kaltstart. „Norwegen ist gefährlich. Wir spielen so ein bisschen aus der kalten Hose heraus, weil die meisten erst einen Wettkampf haben, einen Bundesliga-Spieltag“, warnte Löw: „Da ist es nicht immer ganz so einfach. Aber wir werden alles für einen guten Start tun. Wir werden eine sehr gute Mannschaft haben.“ Vor allem, weil die bei Schweinsteigers Abschied gegen Finnland (2:0) größtenteils geschonten Stammspieler wie Toni Kroos, Sami Khedira, Mats Hummels, Mesut Özil und Müller wieder in der Startelf stehen.

Lesen Sie hier: WM-Qualifikation: Kapitän Neuer fordert vier Siege bis zum Jahresende

Bevor die Nationalelf um den neuen Kapitän Manuel Neuer am Samstagvormittag von Düsseldorf nach Oslo fliegt, absolvierte man am Freitagvormittag eine letzte Trainingseinheit. Dabei standen nach der Abreise von Debütant Niklas Süle (Schonung wegen Olympia-Teilnahme) und Kevin Volland (Mittelhandbruch) nur noch 16 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. In der Offensive fehlen André Schürrle, Marco Reus und EM-Mittelstürmer Mario Gomez. Lichtblick für Löw: Julian Draxler konnte am Freitag nach einer leichten Grippe wieder mittrainieren.

Lesen Sie hier: Wunderkind Ødegaard: "Nicht gut genug" für schwache Norweger

Wird’s dennoch ein Holperstart? „Es beginnt ein neuer Zyklus“, sagte Teammanager Oliver Bierhoff am Freitag, „wir haben den Anspruch, dass wir diese Qualifikation souveräner und klarer als zuletzt bestehen“. Als frisch dekorierter Weltmeister machte man sich im Oktober 2014 das Leben mit einem 0:2 in Polen schwer. Und anders als bei der lockeren EM-Qualifikation (mit den ersten beiden der Gruppe als Fixstartern) löst mit Blick auf 2018 in der Quali-Gruppe C nur der Erste direkt das WM-Ticket, der Zweite muss in Playoff-Spiele. Hintergrund: Bei einer EM sind 24 Teams dabei, bei einer WM gibt es für die Europäer nur 13 Startplätze (bei 54 Qualifikationsteilnehmern) plus Gastgeber Russland. „Wir werden Norwegen sehr ernst nehmen“, versprach Löw, und Bierhoff meinte: „Wir wissen, dass wir das Spiel gewinnen werden, wenn wir mit dem entsprechenden Einsatz und der entsprechenden Konzentration spielen werden.“