Nach dem Umzug von Kopenhagen nach Franken startete der Bundestrainer am Donnerstag gleich "Phase 2" der kurzen Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf den Confederations Cup in Russland. "Die Prämisse ist, dass wir uns als Mannschaft weiter finden", sagte der Kölner Jonas Hector zu den anstehenden Arbeitsschwerpunkten nach der Ankunft im neuen Quartier des Weltmeisters in Herzogenaurach.