Witziger Twitter-Schnappschuss Das ist aus dem "Sechs-Millionen-Dollar-Mann" Lee Majors geworden

Der Kurzauftritt von Lindsay Wagner in der Show als "Die Sieben-Millionen Dollar-Frau" Jaime Sommers war indes so erfolgreich, dass man ihr 1976 eine eigene Serie spendierte. Letztmals sah man Majors und Wagner 1994 im Fernsehfilm "Bionic Ever After?" zusammen, in dem die beiden Serien-Helden den Bund der Ehe eingehen durften. Heute, rund 23 Jahre später, sind die beiden immer noch ein Herz und eine Seele - und das ist unbezahlbar.