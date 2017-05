Witziger Teaser zur neuen Staffel "Hinter Gittern" trifft "OITNB": Neue Knastliebe für Walter

Mit "Orange Is the New Black" hat Netflix schon vor Jahren einen Hit gelandet. Am 9. Juni geht die Serie in die fünfte Season. Doch "OITNB" ist bei weitem nicht die erste Serie, die in einem Frauenknast spielt - woran Netflix jetzt mit einem witzigen Teaser-Trailer erinnert. Während die Serie erst 2013 an den Start ging, lief "Hinter Gittern - Der Frauenknast" in Deutschland schon von 1997 bis 2007. Eine der Hauptfiguren der Gefängnis-Seifenoper war die lesbische Christine Walter, die dank der Darstellung von Katy Karrenbauer (54) zur absoluten Kultfigur wurde. In dem neuen Netflix-Teaser verliebt sich Walter nun in eine der Insassinnen von "OITNB". (Hier sehen Sie "Hinter Gittern - Der Frauenknast")