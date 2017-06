Witziger Instagram-Post Drew Barrymore teilt Foto ihrer außergewöhnlichen Schmink-Session

Aufstand gegen Investor "Vereinsschädigend!" - Fans wollen Ismaik ausschließen

Nach dem Absturz des TSV 1860 in den Amateurfußball wurde in Fankreisen ein Vereinsausschlussverfahren gegen Investor Hasan Ismaik verfasst. "Ismaik versucht, den Ruf des Präsidiums und anderer Vereinsgremien in der Öffentlichkeit zu diskreditieren"