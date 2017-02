Witwe von Pierre Brice Hella Brice zieht’s jetzt zurück nach München

Wohin zieht es Sie?

Zurück nach Deutschland. Meine Schwestern ...

... Sie sind Drillinge ...

... Ja, ein seltenes Geschenk. Ich bin die Jüngste, kam mit einer Stunde Abstand auf die Welt. Wir sind uns so nah, ich habe sie wahnsinnig gern. Eine Schwester wohnt in München, die andere in Garmisch. Zwischen diesen Orten werde ich künftig pendeln.

Sie wollen keine eigene Wohnung?

Nein, das wäre blöd. Ich habe bei beiden ein eigenes Appartement. Die vielen Sachen von Pierre, die ich in Hunderten von Kisten archiviert habe, stelle ich in Garmisch unter, viele Dinge verschenke ich auch an seine Fans. Vor seinem Tod sagte er zu mir: Lass los, beglücke die Menschen.

Wie geht das, dieses Loslassen, mit Pierre?

Ich kann es nicht ändern. Da müssen wir alle irgendwann durch. Es sind unsere Reifeprüfungen für die Seele. Pierre ist physisch nicht mehr da, das ist schlimm. Ich bin den ganzen Tag kribbelig, beschäftige mich. Dann gehe ich um 21 Uhr in die Sauna und die Tränen kullern.

Sie vermissen ihn so sehr?

Natürlich vermisse ich ihn – dauernd, täglich, immer, total! Aber ich spüre ihn auch. Seine Nähe. Wir reden miteinander. Er ist nicht weg. Unsere Seelen sind verbunden. Ich glaube auch fest an Wiedergeburt. Pierre schickt mir oft Zeichen. Entweder ich finde kleine Liebesbriefe in der Wohnung, die er irgendwann mal versteckt hatte. Oder ich bekomme Besuch – wie gerade von einem Pfauenauge. Bei diesen Minusgraden, ist das nicht irre?

Ein Zeichen von Ihrem Mann?

Genau. Der Schmetterling flog auf mich zu, blieb den ganzen Tag neben mir. Da wusste ich: Pierre will mich spüren lassen, dass ich nicht alleine bin.

Pierre war auch ein großer Tierfreund.

Er liebte seine Pferde und unsere zwei Hunde: Schäferhündin Princesse und die Französische Bulldogge Arthur. Leider kann ich sie nicht nach München und Garmisch nehmen, es bricht mir das Herz.

Warum nicht?

Weil meine Schwestern Katzen haben. Außerdem sind die Appartements zu klein. Ich suche ein tolles Frauchen oder Herrchen, dem ich meine Lieblinge, am besten zusammen, anvertrauen kann.

Sollen wir hier und jetzt einen Aufruf starten?

Oh, ja! Das wäre toll.

Das wichtigste Kriterium, um Ihre Hunde zu bekommen?

Liebe. Die Liebe ist das Einzige, was zählt.

Wer sich angesprochen fühlt, schreibt bitte an:

leute@az-muenchen.de – oder an Abendzeitung, Garmischer Straße 35, 81373 München

Betreff: „Winnetous Hunde“