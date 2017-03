Witwe klagt vor Gericht Arztfehler: Patient stirbt nach Stromstoß-Therapie

München - Ums Geld geht’s ihr nicht. Petra C. (60, alle Namen geändert) will vor allem wissen, wer die Schuld am Tod ihres Mannes trägt. Der unter starken Depressionen leidende Rentner war ab Juli 2011 in Großhadern mit einer Elektrokrampftherapie (EKT) behandelt worden. Mit Stromimpulsen wird dabei in Kurznarkose ein epileptischer Anfall ausgelöst, der für den Patienten nicht spürbar ist.