Wird ihr Baby-Traum wahr? Amal und George Clooney: Das ist dran an den Zwillingsgerüchten

Ein Traumpaar

Hollywood-Star George Clooney zählte zu den begehrtesten Junggesellen der Traumfabrik. Im April 2014 wurde seine Verlobung mit Amal Alamuddin bekannt, im September wurde geheiratet. Sie stammt aus dem Libanon und zog mit ihrer Familie in den 80er Jahren nach London. Sie studierte Rechtswissenschaften am renommierten Oxford-College sowie an der New York University. Clooney hatte seinen Durchbruch in den 90er Jahren mit der Ärzteserie "Emergency Room - Die Notaufnahme" . Für seine Darbietung im Polit-Thriller "Syriana" wurde er 2006 mit dem Oscar als "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet.