Wird der User-Wunsch erfüllt? Facebook testet den Dislike-Button

Er ist der Traum von so vielen Facebook-Usern, doch bislang blieben Mark Zuckerberg (32) und seine Firma hart: Einen Dislike-Button, zu Deutsch "Gefällt mir nicht"-Button, gibt es bis heute nicht. Jetzt allerdings testen die Entwickler die so hartnäckig geforderte Option - allerdings nicht an dem Ort, wo ihn alle gerne hätten: Wie das Branchenportal "Techcrunch.com" meldet, werden in einer Testversion aktuell direkte Reaktionen im Chat ausgelotet.