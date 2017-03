Wirbel um Youtube-Star Leon Machère wird in Augsburg festgenommen

Das Versteckspiel eines 24-jährigen Youtube-Stars hat am Wochenende mehr als 1000 Kinder und Jugendliche in Augsburg in Aufruhr versetzt. Leon Machère hatte seine Werbetour in sozialen Medien angekündigt, nicht aber beim Ordnungsamt der Stadt Augsburg. Die Polizei bestätigte am Montag Medienberichte, wonach sich am Samstag mehr 1000 Fans versammelten, um auf Machère zu warten. Dieser zeigte sich jedoch nur kurz am Fenster des Hotels und verschwand durch den Hintereingang Richtung Augsburger Innenstadt. Der Fahrer des gemieteten Tour-Transporters fuhr dabei mit zu hohem Tempo, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen.