Hamburg - Ohne den wechselwilligen Brasilianer Walace musste Fußball-Bundesligist Hamburger SV am Montag ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera aufbrechen. Der 22 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur erschien am Neujahrstag nicht wie geplant zum Abflug nach Spanien und löste damit Verärgerung bei den Verantwortlichen aus. Jens Todt kündigte prompt eine Strafe an. "Was Walace betrifft, so hat er seinen Urlaub eigenmächtig verlängert. Wir erwarten ihn in den nächsten Tagen in Spanien und werden sein Fehlverhalten angemessen ahnden", erklärte der HSV-Sportchef vor dem Abflug.