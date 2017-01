Wir wechseln viel zu selten Bettzeug bis Schwamm: Wann im Haushalt was weg muss

Warum? Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel sagt, dies reiche aus. Aber: Wer unbekleidet schläft oder in der Nacht stark schwitzt, sollte besser Laken, Bett- und Kopfkissenbezüge mindestens einmal pro Woche tauschen. Bettwäsche gibt man am besten mit Voll- beziehungsweise Universalwaschmittel bei 30 bis 40 Grad in die Waschmaschine. (Bei Buntwaschmittel max. 60 Grad)