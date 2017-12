Vor 125 Jahren, am 1. Dezember 1892, hatte Josef Rauscher, Urgroßvater von Otto, den Familienbetrieb im Tal 58 gegründet. Davor war er als Trödler mit den Instrumenten auf Dulten und Märkten unterwegs gewesen.

1903 begannen die Rauschers mit der eigenen Herstellung von Harmonikas, Holz- und Blechblas- sowie Zupfinstrumenten. Zu den Stammkunden gehörte auch der musikbegeisterte Karl Valentin, der in der Werkstatt sogar selbst mitgebaut hat. Auch die Jazz-Legenden Max Greger und Hugo Strasser kauften regelmäßig bei den Rauschers ein.

Zwei Weltkriege, Inflation, Wiederaufbau - der Rauscher hat alle überlebt

Nach 115 Jahren der Tiefschlag. "Damals hat man uns im Tal einfach rausgeschmissen", erzählt Ingeborg Rauscher. Die besten Jahre des Musik-Geschäfts waren vorbei. "In unserem alten Geschäft zahlt man mittlerweile 10.000 Euro Miete im Monat", sagt Otto Rauscher. Und in der Rumfordstraße 34, wohin Mutter und Sohn vor zehn Jahren umgezogen sind? Hier werden bereits 3.000 Euro Kaltmiete fällig - und das in einer Straße ohne Laufkundschaft.

Als Ingeborg Rauschers Mann vor 42 Jahren früh verstarb, führte sie den Familienbetrieb zunächst alleine weiter. Nachdem Sohn Otto seine Lehre zum Holzblasinstrumentenmacher abgeschlossen hatte, stieg er mit ein. Seitdem repariert er in einem kleinen Raum im ersten Stock Instrumente.

Seine Instrumenten-Werkstatt wird Otto Rauscher in seinem Wohnhaus in der Allacher Streberstraße weiterführen. "Ich habe meinem Vater als kleiner Junge schon zugeschaut, seitdem wollte ich immer selbst Instrumentenmacher werden." Am Liebsten widmet sich der 57-Jährige Querflöten, aber er repariert mit viel Leidenschaft und Feingefühl auch alle anderen Holzblasinstrumente. Sorgen macht er sich, wie es wohl seiner Mutter gehen wird, so ganz ohne Laden, der ist nun mal ihr Leben.

Nur noch bis 24. Februar hat das Geschäft in der Rumfordstraße 34 geöffnet (Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 15 Uhr). Danach soll ein Geschäft mit Fotoapparaten einziehen. Und 125 Jahre Geschichte sind endgültig vorbei.

Musik Rauscher ist eines der ältesten Münchner Geschäfte. Doch jetzt muss der Traditionsladen endgültig schließen. Zu viele Kunden kaufen im Internet - die Miete ist einfach nicht mehr tragbar.