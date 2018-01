"Sky of Fame" in den Stachus Passagen

Die Ausgezeichneten bekommen einen Platz in Münchens neuem "Walk of Fame" – nur eben auf dem Kopf. Einen "Sky of Fame", also einen Himmel für Berühmtheiten, werden die Stachus Passagen schaffen. Genutzt wird die außergewöhnliche Deckenkonstruktion in den Passagen: die vielen runden, weißen Kreise, die sich über die gesamte Deckenfläche ziehen. Auf einigen von ihnen werden künftig Bilder von wichtigen Münchner Persönlichkeiten zu sehen sein. Diese kreative Idee ist bei einem Wettbewerb entstanden – ein Teil der Nachwuchsförderung für junge Kreative des unterirdischen Einkaufszentrums: Anfang 2015 haben die Passagen Studenten der Blocherer Schule für Innenarchitektur und Kommunikationsdesign in München um kreative Ideen für die Decke des Einkaufszentrums gebeten. Die Decke sollte nicht mehr nur weiß sein, sondern kreativ genutzt werden.