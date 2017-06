Beim Zughersteller Bombardier Transportation könnte jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland wegfallen. Der Konzern kündigte am Donnerstag an, in den nächsten drei Jahren bis zu 2200 seiner 8500 Arbeitsplätze hierzulande zu streichen. "Wir müssen uns neu aufstellen", sagte Deutschlandchef Michael Fohrer nach einer Aufsichtsratssitzung in Henningsdorf. Das Kontrollgremium billigte einvernehmlich Eckpunkte für einen Konzernumbau. Die sieben deutschen Werke sollen erhalten bleiben, sich aber stärker spezialisieren, um wettbewerbsfähiger zu werden.