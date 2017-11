"Wir lieben und vermissen dich" "Han Solo"-Regisseur Ron Howard trauert um seinen Vater

Rance Howard hatte zahlreiche Auftritte in Filmen, in denen sein Sohn Regie führte. Er war unter anderem in "Der Grinch", "Apollo 13" und "A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn" zu sehen. Außerdem spielte er an der Seite von Jack Nicholson im Oscar prämierten Film "Chinatown" mit. Howard hinterlässt neben seinen Söhnen Ron und Clint Howard (58) die vier Enkelkinder Bryce Dallas (36, "Jurassic World"), Paige (32), Jocelyn (32) und Reed (*1987). Im Januar 2017 war Rance Howards zweite Ehefrau Judy Howard im Alter von 76 Jahren verstorben.