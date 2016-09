Bergfried, Karawane der Köche, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Bergfried" (Das Erste) sucht ein Fremder in einem Alpendorf nach den Mördern seiner Familie. Die Teams bei "Karawane der Köche" (Sat.1) müssen ihr Können bei einem Konzert beweisen und Kommissarin "Marie Brand" (ZDF) ermittelt in der Esoterik-Szene.