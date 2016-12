"Wir haben öfters gestritten" "Bauer sucht Frau": Torsten und Sandra trennen sich nach Liebes-Urlaub

Sandra erklärt dem Sender die Trennung so: "Wir haben immer öfter gestritten und gemerkt, dass wir doch nicht so gut zusammenpassen, wie wir am Anfang gedacht hatten." Und auch Torsten sieht in der Trennung den richtigen Schritt. "Wie bei vielen anderen Paaren auch, hat sich bei uns nach einigen Monaten gezeigt, dass wir einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie wir eine Beziehung führen wollen." Vielleicht bewirbt sich der Kuhbauer ja einfach erneut bei "Bauer sucht Frau"...