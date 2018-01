REGIE: Fatih Akin für "Aus dem Nichts" (10 000 Euro)

DARSTELLERIN: Diane Kruger für "Aus dem Nichts" (10 000 Euro)

DARSTELLER: David Kross und Frederick Lau für ihre Rollen in "Simpel" (10 000 Euro)

DREHBUCH: Sonja Maria Kröner für "Sommerhäuser" (10 000 Euro)

BILDGESTALTUNG: Matthias Fleischer für "Die kleine Hexe" (10 000 Euro)

DOKUMENTARFILM: Yasemin und Nesrin Samdereli (Regie und Drehbuch) für "Die Nacht der Nächte" (10 000 Euro)

NACHWUCHSDARSTELLERIN: Verena Altenberger für "Die beste aller Welten" (5000 Euro)

NACHWUCHSDARSTELLER: Jonas Dassler für seine Rollen in "LOMO - The language of many others" und "Das schweigende Klassenzimmer" (5000 Euro)

NACHWUCHSREGIE: Adrian Goiginger für "Die beste aller Welten" (10 000 Euro)

KINDER- UND JUGENDFILM: Kristine Knudsen und Tom Streuber sowie Emely Christians für "Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper" (10 000 Euro)

NACHWUCHSPREIS DER VERWERTUNGSGESELLSCHAFT FÜR NUTZUNGSRECHTE AN FILMWERKEN: Helena Hufnagel für "Einmal bitte alles" (60 000 Euro)

PUBLIKUMSPREIS: Bora Dagtekin für "Fack Ju Göhte 3" (undotiert)

PREIS FÜR DIE BESTE MONTAGE: Stephan Krumbiegel für "Beuys" und "Peter Handke" (10 000 Euro)

