Wintertour im Königswinkel Mit Schwips und ohne: Wandertipp für den Neujahrstag

Für eine entspannte Neujahrsrunde lässt sich kaum ein schöneres Fleckchen denken. Am Morgen nach Silvester, wenn das neue Jahr noch nicht so recht auf den Beinen ist, beginnen wir unsere stille Winterwanderung am Ortszentrum in Hohenschwangau. Die beiden Schlösser sind auf unserer Tour nur eindrucksvolle Wegmarkierungen – uns zieht es in die um diese Jahreszeit unberührte Welt des Bergsees.