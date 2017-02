Winterneuzugänge im AZ-Check Amilton, Boya und Co.: Vier Soforthelfer und ein Spätstarter

München - Erstes Training, erste Lehrstunde. Und "so kalt"! So verlief der Start für Frank Boya. Am Dienstag trainierte die letzte Winter-Verstärkung des TSV 1860 erstmals – mit den Reservisten des Vortages vom 2:0-Sieg gegen Nürnberg. Und bekam gleich eine Dosis Vitor Pereira zu spüren: Weil der Afrikameister (ohne Einsatz) auf dem kleinen Spielfeld noch etwas Anpassungsschwierigkeiten hatte, unterbrach der Coach in seiner unnachahmlichen Art das Spiel, packte Boya am Arm und zeigte ihm gestenreich, wo er zu stehen und anzugreifen hat.