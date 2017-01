Winterliche Schlachten Die Games-Highlights im Februar

"Nioh" (PS4)



"Nioh" Foto:Sony

Inspiriert von Spielen wie denen der "Souls"- und "Ninja Gaiden"-Reihen, geht es in "Nioh" nicht minder schwierig und atmosphärisch zur Sache. Angesiedelt während der Sengoku-Zeit, schlachten sich Spieler als Samurai in herausfordernden Nahkämpfen mit Schwertern, Äxten und allerhand anderem Kriegsarsenal durch ein von dunklen Mächten gezeichnetes Japan. Ab 8. Februar auf PS4.

"Sniper Elite 4" (PC, PS4, Xbox One)



"Sniper Elite 4" Foto:Rebellion

Das genaue Gegenteil zu diesen Nahkämpfen erleben Gamer in "Sniper Elite 4" . Im Italien des Jahres 1943 übernehmen Spieler alleine oder mit einem Freund die Rolle eines Scharfschützen, der an der Seite des Widerstands versucht das Nazi-Regime zu stoppen. Dazu ist jedes brutale Mittel recht. Neben der Kampagne wartet "Sniper Elite 4" ab dem 14. Februar auf PC, PS4 und Xbox One auch mit weiteren Koop- und Versus-Modi auf.

"Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto" (PC, PS4, Xbox One)



"Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto" Foto:Bandai Namco

Mit "Road to Boruto" erweitert Bandai Namco am 3. Februar auf PC, PlayStation 4 und Xbox One "Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4". Das Add-on bringt neue spielbare Charaktere wie Boruto und Sarada mit, mit denen sich Spieler durch eine neue Story und frische Gebiete kämpfen. Auch erhältlich als Komplettedition mit Hauptspiel und den Download-Inhalten aus dem Season Pass.

"Halo Wars 2" (PC, Xbox One)



"Halo Wars 2" Foto:Microsoft

Am 21. Februar kehrt das beliebte "Halo"-Shooter-Universum mit einem neuen Strategie-Ableger auf PC und Xbox One zurück. "Halo Wars 2" bietet neben 13 fordernden Missionen natürlich auch eine neue Story und zahlreiche Mehrspieler-Modi für bis zu sechs Spieler. Wer die "Ultimate Edition" vorbestellt, der erhält unter anderem bereits am 17. Februar Zugriff auf das Spiel und zusätzlich die "Halo Wars: Definitive Edition" so wie den Season Pass.

"Total War: Warhammer - Alte Welt Edition" (PC)



"Total War: Warhammer - Alte Welt Edition" Foto:Sega

In "Total War: Warhammer" wartet dieser Ableger der beliebten Strategiereihe für PC mit riesigen Schlachten im bekannten "Warhammer"-Fantasy-Universum auf. Die "Alte Welt Edition ", die am 28. Februar exklusiv als Disk-Version erscheint, beinhaltet neben dem Basisspiel und allen bisher erschienenen Downloadinhalten die neue spielbare Fraktion "Bretonia" und eine gedruckte Novelle mit dem Titel "Der Prinz von Altdorf".

"Berserk and the Band of the Hawk" (PS4)



"Berserk and the Band of the Hawk" Foto:Koei Tecmo

Koei Tecmo ist zurück mit einem neuen Game im Stil seiner langjährigen "Dynasty Warriors"-Reihe. Der Spieler schließt sich in "Berserk and the Band of the Hawk" einer Söldnertruppe an, die in nicht enden wollenden Massenschlachten an die Front pflügt. Fans des "Berserk"-Mangas und Animes bekommen zudem rund 120 Minuten an gezeichneten Zwischensequenzen zu sehen. Ab dem 24. Februar auf PlayStation 4.

"The Walking Dead - The Telltale Series: A New Frontier" (PS4, Xbox One)



"The Walking Dead - The Telltale Series: A New Frontier" Foto:Telltale Games

Auch die wieder auf fünf Episoden ausgelegte dritte Staffel des "The Walking Dead"-Abenteuers von Telltale Games bekommt eine Disk-Fassung für PS4 und Xbox One . Spieler, die sich in die mitreißende Zombie-Apokalypse wagen wollen, müssen allerdings vorsichtig sein. Diese Variante enthält nur die erste Episode und den Season Pass. Weitere Episoden können also erst nach Erscheinen heruntergeladen werden und befinden sich nicht auf der "A New Frontier"-Disk.

"Dragon Ball Fusions"



"Dragon Ball Fusions" Foto:Bandai Namco

Rollenspielbasierte Action für den 3DS bietet ab dem 17. Februar "Dragon Ball Fusions" . Freunde werden im Spiel über Fotos zu "Dragon Ball"-Charakteren und Spieler erschaffen ihren ganz eigenen Avatar. Mit diesem werden fliegende Inseln erkundet, wo es Missionen zu erledigen und die Story zu ergründen gilt. Das Spiel basiert auf einem Stein-Schere-Papier-Rollenspiel-Prinzip.

"Poochy & Yoshi's Wooly World"



"Poochy & Yoshi's Wooly World" Foto:Nintendo

Richtig niedlich wird es am 3. Februar mit "Poochy & Yoshi's Wooly World" für Nintendos 3DS. Spieler hüpfen als Yoshi mit ihrem Freund Schnuffel durch eine einzigartige Wollwelt und bekämpfen den fiesen Häkelheini Kamek. Erhältlich ist das Game mit oder ohne passende Woll-Schnuffel amiibo-Figur.