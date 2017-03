Winter-Endspurt um München Welche Skigebiete haben in der Umgebung noch geöffnet?

Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee

Ebenfalls eine Stunde ist man ins Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee von München aus unterwegs. Das Gelände eignet sich optimal für Einsteiger und Familien geeignet. Aber auch anspruchsvolle Fahrer kommen im Skigebiet nicht zu kurz, genauso wie Action-Fans. Für sie ist Jibben und Shredden im Spitzingsee Snowpark (nur am Wochenende geöffnet) angesagt. Derzeit sind alle Liftanlagen in Betrieb. Die Bergbahn bietet die Skipässe zu ermäßigten Preisen an. Ein Tagesskipass für Erwachsene kostet 33,00 €, für Jugendliche und Senioren gibt es das Ticket für 30, 00 € und für Kinder für 16,00 €. Alle weiteren Infos zu den Alpenbahnen Spitzingsee-Tegernsee findest du hier.