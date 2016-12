Winnetou, Inside Man TV-Tipps am Donnerstag

Stadionfrage beim TSV 1860 Übergangslösung: Löwen-Rückkehr ins Olympiastadion?

TSV-Investor Hasan Ismaik will wie die Fans raus aus der ungeliebten Allianz Arena und rein in ein neues, eigenes Stadion. Die Verhandlungen um einen "Löwen-Käfig" in Riem stocken derzeit – gibt es eine Übergangslösung?