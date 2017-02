Willkommens-Foto auf Instagram Süß: Hier begrüßt Madonna ihre Adoptiv-Töchter

Zu sehen ist darauf Madonna mit ihren neuen Schützlingen an der Hand - vermutlich bei einem Spaziergang in deren alter afrikanischer Heimat. Sie sei "überglücklich, dass sie jetzt Teil unserer Familie sind", schreib die 58-Jährige über die beiden Mädchen. Gut möglich allerdings, dass das Foto für einige Zeit das letzte öffentliche Zeugnis von Madonnas "neuen" Kinder ist: "Ich bitte die Medien, in dieser Übergangszeit unsere Privatsphäre zu respektieren", schrieb die Queen of Pop weiter.