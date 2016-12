Willkommen 2017, Hangover, ... TV-Tipps an Silvester

20:15 Uhr, VOX: Happy New Year, Komödie

Im Big Apple steht der Jahreswechsel kurz bevor, als sich die Lebenswege verschiedener New Yorker kreuzen. So unterschiedlich sie auch den Silvesterabend begehen, haben sie dennoch alle eines gemeinsam: Sie sind auf der Suche nach Liebe, Glück und Erfüllung. Neben Schauspielgrößen wie Robert De Niro, Ashton Kutcher, Michelle Pfeifer und Halle Berry geben sich in der Silvesterkomödie viele weitere Superstars die Klinke in die Hand.

20:15 Uhr, RTL: Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten One Hit Wonder aller Zeiten!, Musikshow

Oliver Geissen präsentiert in einer großen Party-Ausgabe die 50 "erfolgreichsten One Hit Wonder". Doch die beste Party wäre natürlich nichts ohne tolle Gäste! Ins neue Jahr feiern im Studio mit: TV-Moderatorin und Schauspielerin Daniela Katzenberger, ihr Ehemann, Musiker und Komponist Lucas Cordalis, Coach, Catwalk-Trainer und "Let´s Dance"-Juror Jorge González und last but not least die zauberhaften Ehrlich Brothers, die in der Show buchstäblich für viele magische Momente sorgen.