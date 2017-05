Dirk Nowitzki bittet zum Benefiz-Spiel Sport-Promis kicken wieder für Michael Schumacher

Am 3. Juli ist es wieder so weit: Sport-Stars versammeln sich in Mainz und kicken beim "Champions for Charity"-Event für den guten Zweck. Neben Dirk Nowitzki wird dann auch wieder Mick Schumacher mit von der Partie sein.