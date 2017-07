"Konnichiwa, Podolski desu" ("Guten Tag, ich bin Podolski"), sagte der 32 Jahre alte Kölner anschließend gut gelaunt auf seiner ersten Pressekonferenz in Japan. "Ich will mit dem Verein Erfolg haben", meinte der 130-malige Nationalspieler über sein Ziel für die kommenden zweieinhalb Jahre in Kobe. Dazu gehöre, sich mit der Mannschaft für die Champions League zu qualifizieren. Er werde "alles geben", versprach Podolski.