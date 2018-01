19 Menschen an Bord Abschiebeflug in Kabul angekommen

Am Wochenende ein schwerer Anschlag auf ein Hotel in Kabul, bei dem auch eine Deutsche stirbt - am Dienstag der nächste Abschiebeflug. Diesmal sind nur 19 Männer an Bord. In mehreren Fällen hatten Gerichte die Abschiebung in letzter Minute gestoppt.