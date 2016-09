Das " Wiesnzelt" im Löwenbräukeller ist heuer auch ein Ort für jene, denen das Oktoberfest zu spät beginnt: Hier wird schon am Freitagabend (16. September, ab 18.30 Uhr) vorm Anstich der "Frühstart“ gefeiert, mit Wiesnbier, Hendl und der Band Bergluft. Die AZ verlost fürs Wiesnzelt am Stiglmaierplatz für Donnerstag, 29. September, einen Tisch für zehn Personen, jeweils mit einer Maß Bier und einem halben Hendl.

Möchten Sie gewinnen? Dann rufen Sie bitte bis Mittwoch (7.9., 18 Uhr) die AZ-Hotline 013 78-420 167 an, geben Name und Telefonnummer an (50 Cent/Anruf im dt. Festnetz, Mobilfunk höher). Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.