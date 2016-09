Auf geht’s zur Wiesn 2016! Gut sechs Millionen Besucher aus dem In- und Ausland werden wieder erwartet, zusätzlich Zigtausende auf dem Zentralen Landwirtschaftsfest auf dem Südteil der Theresienwiese. Nicht zuletzt sind es die SWM und ihre Verkehrstochter MVG, die mit ihren Leistungen die Wiesn erst ermöglichen – diskret im Hintergrund. So verlässlich und sicher wie seit weit über 100 Jahren. Das Herz der Wiesn schlägt eben auch im Verborgenen.

München - Das SWM Wiesn-Team hat in den vergangenen Wochen Stromkabel verlegt, Erdgasleitungen und -zähler angeschlossen und sichergestellt, dass wirklich nur bestes, quellfrisches Münchner Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt. Alleine auf der Festwiese sind 14 Spezialisten der SWM im Einsatz, damit sich das Riesenrad dreht, die Lichter leuchten, die Hendl auf dem Grill knusprig werden und die Masskrüge gespült werden können. Während der Wiesn selbst garantiert der SWM Bereitschaftsdienst die sichere Versorgung mit Energie und Trinkwasser rund um die Uhr. Um die Wiesn jederzeit sicher mit Strom, Erdgas und Trinkwasser versorgen zu können, investieren die SWM jedes Jahr in die Infrastruktur. So haben sie im Zuge der Sanierung der Wirtsbudenstraße viele der dort verlegten Energie- und Trinkwasserleitungen sowie Anschlüsse erneuert.