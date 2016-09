Am Mittwochabend steigt das Bundesliga-Topspiel des 4. Spieltags – Tabellenerster gegen den Verfolger. Die Bayern gegen die Herthaner aus Berlin. Verfolgen Sie die Partie ab 20 Uhr im AZ-Liveticker.

Spielstand: -:-

Voraussichtliche Aufstellung:

FC Bayern: Neuer - Lahm, Martínez, Boateng, Bernat - Alonso - Kimmich, Thiago - Müller, Ribéry - Lewandowski

Hertha BSC Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Stark, Plattenhardt - Lustenberger, Skjelbred - Weiser, Stocker, Haraguchi - Ibisevic

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Nach drei gespielten Partien stehen der FC Bayern und Hertha BSC Berlin punktgleich an der Tabellenspitze - lediglich wegen der besseren Tordifferenz befindet sich der deutsche Rekordmeister auf dem ersten Platz. Am 4. Spieltag steigt nun also das bisherige Topspiel dieser Bundesliga-Saison, Erster gegen Zweiter, Bayern gegen Berlin.

Einen Tag vor dem Duell sprach Trainer Carlo Ancelotti in der Pressekonferenz über das Spiel. Thema war unter anderem natürlich auch die Aufstellung. So werden Jérôme Boateng und Javi Martinez in der Innenverteidigung starten, der gesundheitlich angeschlagene Mats Hummels wird zunächst auf der Bank Platz nehmen. Boateng feiert nach seiner Einwechslung im letzten Spiel also wieder sein Startelf-Comeback.

Lesen Sie hier: Drei Jahre in München? Ancelotti will mehr

Das Bayern-Lazarett wird wieder etwas kleiner: Arjen Robben, nach seiner Adduktorenverletzung für mehrere Wochen verletzt, wird gegen Berlin wieder auf der Bank sitzen. "Robben wird auf der Bank sitzen. Er hat nur Luft für 30 oder 45 Minuten", sagte Ancelotti.

Auch wenn die Gäste aus Berlin gut in die Saison gestartet sind... die Bilanz spricht klar für die Hausherren aus München. Von 33 Heimspielen gegen den Hauptstadtklub verlor der Rekordmeister lediglich drei. Der letzte Sieg der Berliner in München liegt schon etwas zurück - im Jahr 1977 besiegte die "Alte Dame" die Bayern mit 2:0.

Lesen Sie hier: Schlechter Arena-Rasen - Nicht nur das Wetter ist schuld

Doch natürlich unterschätzt Ancelotti die starken Herthaner nicht: "Hertha ist ein kompaktes und aggressives Team. Sie haben eine gute Qualität vorne. Es ist keine Überraschung, dass sie noch ungeschlagen sind."