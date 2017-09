Geholfen hat es aber nicht: Schon am nächsten Tag trafen Beamten den Mann wieder an. Er zog einen deutlichen Marihuanageruch nach sich - kein Wunder, hatte er doch ein Tütchen Marihuana bei sich. Der 20-Jährige musste erneut eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Maßkrugschlägerei durch unbekannte Täter

Ein 23-Jähriger britischer Tourist ist von einem Unbekanntem gegen 20 Uhr in einem Zelt mit einem Maßkrug im Gesicht geschlagen worden. Das Bierbehältnis zersplitterte daraufhin, wodurch der 23-Jährige einen Cut am Auge davontrug. Er wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich an die Polizei wenden.

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 60 Jahre alt, kräftige Figur, ca. 180 cm groß, bekleidet mit blauem Hemd, weiße Haare (Haarkranz)

Rikschafahrer mit getuntem Rad unterwegs

Am Montag kontrollierten Beamte am St.-Pauls-Platz einen 49-jährigen Rikschafahrer. Der Mann hatte zwei Fahrgäste dabei. Die Polizisten stellen fest, dass der Motor durch einen leistungsstärkeren ausgetauscht worden war. Auch andere bauliche Veränderungen hatte der Mann vorgenommen.

Dadurch wurde seine Rikscha zulassungspflichtig und hätte eine Kfz-Haftpflichtversicherung benötigt. Die Beamten stellten die getunte Rikscha sicher. Es werden auch noch Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Personenbeförderungsgesetz durchgeführt.

Polizei kämpft gegen illegale Prostitution

Während der Wiesn sind fast doppelt so viele Sexarbeiterinnen als sonst in der Stadt. Einige bieten ihre Dienste auch illegal im Sperrbezirk an. Allein in den ersten Tagen konnte die Polizei elf Täterinnen und Täter festnehmen.

