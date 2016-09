"Viele schmämen sich"

Das Kontingent, das sie bekommen, richtet sich nach der Gemeindegröße. Weil die Pfarrer nah an ihren Kirchenmitgliedern dran sind, auch an den Bedürftigen, wissen sie, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, ihnen etwas Gutes zu tun. „Viele schämen sich“, sagt Michael Holzner, Pfarrer in Poing. Einige ältere Leute würden Zuwendungen, die sie bekommen, lieber für die Enkel ausgeben und dafür selbst mehr oder weniger von Wasser und Brot leben.