Löwen-Ticker zum Nachlesen Matmour-Fragen: Pereira droht mit PK-Abbruch

Es geht doch! Zwei Siege in Folge für die Löwen, die Neuzugänge scheinen sich auch schnell zurechtzufinden. So soll es morgen in Berlin weitergehen, wir tickern für Sie von der PK vor dem Spiel bei Union.