München - Englischer Garten, Wiesn und die Berge vor der Haustür: München ist einer Studie zufolge die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Deutschland. In der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Beratungsgesellschaft Mercer wurden 231 Städte auf 39 Kriterien wie Wohnen, Bildung und Freizeit untersucht – und zwar aus der Sicht dorthin entsandter Arbeitnehmer. Bereits in der Studie des letzten Jahres belegte München den vierten Platz.