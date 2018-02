Wiedersehen mit dem Dauerkandidaten "Deutschland sucht den Superstar": Menderes tritt zum 15. Mal an!

Medley aus seinen besten Casting-Hits

Menderes versucht trotzdem sein Glück und will mit einem Medley aus seinen besten Casting-Hits die Jury überzeugen. Darunter unter anderem "Down" von Jay Sean, "Love Never Felt So Good" von Michael Jackson, "Can't Stop The Feeling" von Justin Timberlake" und "You Are Not Alone" von Michael Jackson. Ob er damit bei Dieter Bohlen (64) und seinen Jury-Kollegen, Schlagersängerin Ella Endlich (33), die Pop-Sängerin Carolin Niemczyk (27) von Glasperlenspiel und Musikproduzent Mousse T. (51), punkten kann?