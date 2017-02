Chefcoach Carlo Ancelotti hatte bereits in der vergangenen Woche ein Comeback von Ribéry am Samstag (15:30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) im Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV in Aussicht gestellt. Ribéry hatte sich Ende Januar im Training des Rekordmeisters eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.