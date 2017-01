Wieder im Krankenhaus Mischa Barton und der lange Kampf mit ihren Dämonen

Kam der Ruhm zu früh?

Schon mit zarten acht Jahren begann Barton ihre Schauspielkarriere. Sie debütierte im Off-Broadway-Stück "Slavs!" und heimste nur gute Kritiken ein. Das führte zu weiteren Engagements in weiteren Stücken, bevor sie dann 1997 ihre erste Rolle im Film "Lawn Dogs" ergatterte. Zudem spielte sie in kommerziell erfolgreichen Filmen wie "Notting Hill" (1999) und "The Sixth Sense" (1999) mit. Nach diversen weiteren Filmrollen kam der ganz große Durchbruch 2003 mit der Serie "O.C., California". Es folgte Auszeichnung nach Auszeichnung. Damals war Barton 17 Jahre alt.