Wie sieht Staffel 8 aus? Das Ende von "Game of Thrones": Nichts ist entschieden

Die "Game of Thrones" -Showrunner David Benioff und Dan Weiss wollen die Kult-Serie eigentlich nach 73 Stunden beenden, mit sieben Episoden in diesem Jahr und sechs in einer achten und finalen Staffel. Hieß es zumindest. Aber wie HBO-Programmchef Casey Bloys jetzt "Entertainment Weekly" sagte, werde noch immer darüber gegrübelt, wie viele Folgen in der letzten Staffel ausgestrahlt werden.