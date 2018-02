Wie sie wurde, wer sie ist "Becoming": Michelle Obama veröffentlicht ihre Memoiren

Die gebürtige Michelle Robinson stammte aus einfachen Verhältnissen. Nach der Schule studierte sie erst Soziologie an der Princeton Universität in New Jersey. Ihren Abschluss in Jura machte sie dann an der renommierten Harvard Universität in Cambridge, Massachusetts. In der Anwaltskanzlei, in der sei anschließend arbeitete, lernte sie ihren späteren Mann, Barack Obama (56), kennen.