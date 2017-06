Der 37 Jahre alte Täter, Alexander B., lebte offenbar in den USA bei seinem Vater, das sagte dieser der Polizei bei dessen telefonischer Befragung. B. soll auf Europareise gewesen sein. Am Abend vor der Tat landete er um 21 Uhr am Münchner Flughafen mit einer Maschine aus Athen. Die Nacht verbrachte er wohl Flughafen.

Am Tag der Tat, am Dienstagmorgen steigt Alexander B. um 8:03 Uhr in die S8 Richtung Innenstadt. Sein Gepäck hat er in einem Rucksack dabei. In Ismaning steigt ein 38 Jahre alter Mann zu, der sich mehrere Meter entfernt von B. auf einen freien Platz setzt. Dann, plötzlich und völlig unvermittelt, steht B. auf, geht auf den Mann zu, holt aus und schlägt ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Umliegende Reisende greifen ein, ziehen B. von seinem Opfer weg, wählen den Notruf. Am S-Bahnhof Unterföhring werden B. und der Verletzte bereits von zwei Polizisten erwartet, sie steigen aus, freiwillig. Das Opfer hat eine blutende Wunde im Gesicht, Sanitäter versorgen den 38-Jährigen.

Die beiden Polizisten am Bahnsteig beginnen mit der Bearbeitung des Falls, stellen Fragen. Der 30 Jahre alte Hauptmeister hält Stift und Schreibblock in der Hand, in den ersten Minuten verläuft die Befragung von B. völlig normal und ruhig. Dann passiert es: Eine S-Bahn in Richtung Flughafen fährt ein. Mit "voller Wucht und extremer Gewalt", wie Polizeipräsident Andrä sagt, greift B. den Polizisten an. Es fehlte nicht viel, dass ihn die einfahrende Bahn erfasst hätte. Ob genau das die Absicht des Täters war, ist noch unklar.

B. hat den 30 Jahre alten Polizisten durch seinen massiven Angriff zu Boden gestoßen. Es kommt zu einem "heftigen Kampf" am Boden zwischen den beiden, so Andrä. Die 26 Jahre alte Polizistin stürzt zu ihrem Kollegen, versucht, ihm zu helfen. Dann nimmt das Drama seinen Lauf: B. schafft es, dem Polizisten die Waffe zu entreißen. Ob diese noch im Holster steckte oder schon vom Polizisten gezogen war, ist aus den Videoaufnahmen nicht ersichtlich.

B. richtet die Pistole auf die Polizistin. Er drückt ab, zielt direkt auf ihren Kopf. Dann läuft er weg. Dabei wirft er die Waffe ins Gleis. Die 26-Jährige blutet, sie ist lebensgefährlich verletzt. Und doch schafft sie es noch, auf den Täter zu schießen. Sie trifft. Die Kugel geht direkt ins Gesäß des Täters. Dann bricht die junge Frau zusammen. Wie die Polizei berichtet, hat Alexander B. das gesamte Magazin (acht Schuss) verschossen. Zwei weitere Männer, Passanten, werden ebenfalls durch Kugeln verletzt. Der Täter ist schwer verwundet. Er flüchtet in Richtung Südbahnhof, doch weit kommt er nicht. An der Pforte des nahegelegenen Allianz-Geländes nehmen ihn Beamte der Bundespolizei fest.

Täter in den USA schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten

Die Polizei hat bereits mit dem Vater von B. in den USA telefoniert. "Hieraus ergeben sich weitere Ermittlungsansätze", so Andrä. B. sei in den USA schon straffrechtlich in Erscheinung getreten. Genaueres hierzu sei aber noch zu ermitteln, man steht in Kontakt mit den US-Behörden.