Wie geht es weiter? Zeit, sich alt zu fühlen: MP3s sind genauso tot wie Musikkassetten

"Ach, das waren noch Zeiten, als wir im Internet Lieder heruntergeladen, sie mit Winamp auf dem PC angehört und für unterwegs auf einen tragbaren MP3-Player kopiert haben." So oder so ähnlich könnte es sich anhören, wenn Kids und Jugendliche aus den 1990ern und 2000ern später ihren eigenen Kindern oder Enkelkindern Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Wer kommt sich auch nicht alt vor, wenn er erfährt, dass die MP3 seit Kurzem offiziell tot ist. Und das obwohl der Begriff MP3 bei vielen Hörern heute als Synonym für Musikdateien gilt, selbst wenn es sich gar nicht um eine MP3 handelt. (Natürlich wird es aktuelle Alben auch in den kommenden Monaten und Jahren noch als MP3 geben, so wie zum Beispiel die neue Hit-Platte von Helene Fischer)