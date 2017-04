Der Überraschungshit des Sommers 2014, "Guardians of the Galaxy" , feiert am Ostersonntag um 20:15 Uhr auf RTL Free-TV-Premiere. Über 770 Millionen US-Dollar hat der Streifen von Regisseur James Gunn (46, "Slither - Voll auf den Schleim gegangen" ) weltweit in die Kinokassen gespült. Fans von Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt, 37), Gamora (Zoe Saldana, 38) und Co. müssen nun allerdings nicht mehr lange warten, um zu erfahren, wie es mit den Wächtern der Galaxie weitergeht. Am 27. April kommt "Guardians of the Galaxy Vol. 2" in die deutschen Kinos. Das passiert in der Fortsetzung...