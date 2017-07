Wie geht es weiter? "Game of Thrones": Das sagen die Stars über die neuen Folgen

Außerdem werden Fans eine neue Seite von Jon Schnee zu Gesicht bekommen: "Er redet mehr und ist mehr von sich selbst überzeugt", so Harington, dem diese Veränderung durchaus zusage. "Er weiß nicht nur, was er tun muss, sondern er ist auch sicherer in dem, was er sagt, während er vorher von Ängsten und Zweifeln geplagt wurde. Ich habe es genossen, nicht nur zu grummeln."

Was macht der Rest?

Emilia Clarke (30) alias Daenerys Targaryen hat im Interview mit dem "Rolling Stone" gesagt, dass sie bei den Dreharbeiten zu dieser Staffel mehr Zeit in Belfast verbracht habe. Ein echter Spoiler dürfte das nicht sein, immerhin ist Dany am Ende der sechsten Staffel in Richtung Westeros in See gestochen. "Es ist eine wirklich interessante Staffel in Bezug auf einige lose Enden, die zusammengeführt werden, einige wirklich befriedigende Handlungsstränge und einige Momente, in denen man zu sich selbst sagt, 'Oh mein Gott, das hatte ich vergessen!'", so Clarke geheimnisvoll.

Cersei Lennister, gespielt von Lena Headey (43), scheint hingegen in den neuen Folgen weniger zu lachen zu haben. "Ähm, sie hat keine gute Zeit", deutete die Schauspielerin im Interview mit der "New York Times" an und fügte lachend hinzu: "Anscheinend kommt der Winter wirklich, endlich." Die siebte Staffel von "Game of Thrones" hat sieben Folgen. Die achte und letzte Staffel wird dann sechs weitere Episoden hervorbringen.