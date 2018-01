Und auch der eigene Erfolg wird den Boxern langsam zum Verhängnis. Mit steigenden Mitgliederzahlen ist ihr jetziges Quartier eigentlich bereits zu klein. "Gestern waren 200 Leute da, da hat man keinen Meter Platz", so Cukur. Dass die Boxer überhaupt in dieser Lage sind, daran ist der Verein nicht ganz unschuldig: Denn der verkaufte die Halle an die Stadt, als er in den 80er Jahren in finanzielle Schwierigkeiten geraten war.