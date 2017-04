Seehofer ist im Zwiespalt, einerseits wolle er "keine gescheiterte Mission hinterlassen", betonte er. "Ich will aber auch nicht vom Hof gejagt werden, weil mich keiner mehr hören und sehen kann." In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung fallen, nach dem Gesundheitscheck will er sich mit Freunden und der Familie beraten und auch "noch mal reinhorchen in die Bevölkerung, ob die CSU mit mir die besten Wahlchancen hat", so Seehofer.