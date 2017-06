Wer hat am meisten zu verlieren?

Ismaik. Letztlich geht es um sein Geld. "Der Fall zeigt die Problematik der 50+1-Regel für einen Investor. Im normalen Wirtschaftsleben würde sich ein Investor nicht entsprechend auf der Nase herumtanzen lassen wollen", meint Lehner. Ismaik könnte Verluste nicht mal mehr durch eine Veräußerung seiner Anteile abfangen – es sei denn, er verkauft vorher. "Ob der Ismaik das will, steht in den Sternen. Ich glaube nicht, dass es einen Großsponsor gibt, der zwei Milliarden Euro zahlen will", meint Reisinger und verweist auf ein AZ-Interview. "Das ist ja der Preis, den Ismaik genannt hat."

Die SZ sieht den Investor dagegen regelrecht in der Falle. Er könnte verlangen, dass einzelne Darlehen zurückbezahlt werden und den Verein damit in die Zahlungsunfähigkeit stürzen, eine Insolvenz wäre unvermeidbar, so die Theorie. Doch dann ginge die KGaA pleite und der Verein hätte die Möglichkeit ohne ihn eine neue Gesellschaft zu gründen. In dieser Gemengelage tritt – mal wieder – Rainer Koch als Vermittler hervor. "Ich hoffe, dass der gute Kontakt, den ich bisher zu Hasan Ismaik hatte, bestehen bleibt", sagte der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes.

Hätte Ismaik Chancen, die 50+1-Regel zu kippen?

Sechzig versucht, ihn zu bremsen. "Auf einem Briefpapier vom TSV 1860 München e.V. wird mit Sicherheit nie eine Klage gegen diese Regel geschrieben werden. Solange ich Präsident bin und auch Einfluss habe auf die KGaA wird das auch auf einem KGaA-Papier nicht passieren", sagte Reisinger dem "BR". Klagen kann der Investor trotzdem. Er hätte laut Lehner gute Erfolgsaussichten. "Ist es richtig, dass der marode Verein einen Dummen mit vielen Millionen findet, den man dann, wenn es nicht läuft, wieder ohne eigenen Schaden und ohne eigene Haftung loswerden möchte?", argumentiert er. "Die 50+1-Regel widerspricht den europarechtlich geschützten unternehmerischen Freiheiten und sollte bei einer Klage eigentlich fallen." Dann hätte der deutsche Fußball einen Präzedenzfall.

