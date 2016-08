Über die Ursachen dieser Entwicklung lässt sich laut Ministerium nur spekulieren. Dies liege vor allem daran, dass die Antragsteller für den "kleinen Waffenschein" nicht angeben müssen, wozu sie ihn benötigen. Man könne jedoch annehmen, dass die starke Zunahme Ausdruck einer gewissen Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung ist. Diese stehe jedoch "in einem Widerspruch zu der objektiven Sicherheitslage, die sich auch in den letzten Monaten nicht verschlechtert hat", sagte ein Sprecher.